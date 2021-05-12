"إغاثي" الملك يدشن مشروع زكاة العيد ويواصل توزيع سلال الغذاء حول العالم

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سلم مكتب وزارة الصحة في مأرب 32 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع توزيع زكاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ للمتضررين والنازحين في مديريتي الحوطه وتبن بمحافظة لحج.

وجرى توزيع 3,500 كيس من الأرز، يزن الكيس الواحد 20 كيلو جرامًا، استفاد من التوزيع 24,500 فرد في المديريتين.

ويأتي ذلك في ظل مشروع المركز لتأمين زكاة عيد الفطر المبارك في اليمن، مستهدفًا تسع محافظات هي عدن، وأبين، ولحج، والضالع، وحضرموت، وشبوة، والمهرة، ومأرب، وتعز، يستفيد منه نحو 42 ألف أسرة بواقع 294 ألف فرد.

كما دشن المركز في العاصمة بيروت أمس مشروع توزيع زكاة عيد الفطر المبارك لعام 1442 في الجمهورية اللبنانية، حيث جرى توزيع 180 طنًا من الأرز على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مدن بيروت وطرابلس وعكار وصيدا، استفاد منها 93.000 فرد.

ودشن المركز كذاك مشروع توزيع زكاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ للمتضررين والنازحين في مديريتي الضالع وقعطبه بمحافظة الضالع.

وجرى توزيع 2,500 كيس من الأرز، يزن الكيس الواحد 20 كيلو جرامًا، استفاد منه 17,500 فرد في المديريتين.

يأتي ذلك في ظل مشروع المركز لتأمين زكاة عيد الفطر المبارك في اليمن، مستهدفًا تسع محافظات (عدن، وأبين، ولحج، والضالع، وحضرموت، وشبوة، والمهرة، ومأرب، وتعز)، يستفيد منه نحو 42 ألف أسرة بواقع 294 ألف فرد.

كما واصل أمس توزيع زكاة عيد الفطر المبارك في جمهورية باكستان الإسلامية لعام 1442هـ ووزع 4.681 كيسًا من الأرز يزن الكيس الواحد 21 كيلوغرامًا في مناطق لاهور وخانيوال بإقليم البنجاب، ومناطق باجور، ودير السفلى، ولاكي مروت، وتانك بإقليم خيبر بختون خوا، استفاد منها 28.086 فردًا.

يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع زكاة الفطر في جمهورية باكستان المقدرة بـ 19.032 كيسًا من الأرز تزن 400 طن، يستفيد منها 19.032 أسرة بواقع 114.192 فردًا.

في السياق واصل المركز أمس توزيع السلال الغذائية في جمهورية بنجلاديش، حيث جرى توزيع 100 سلة غذائية استفاد منها 5.000 فرد في محافظة شيتاغونج، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع السلال الغذائية للمشردين قسرًا من ميانمار والمجتمعات الضعيفة في بنغلاديش لعام 2021م.

على جانب آخر سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, مكتب وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في محافظة مأرب 32 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقدم مدير عام مكتب وزارة الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي شكره للمملكة ممثلة بالمركز على المساعدات الطبية المقدمة، مشيرًا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعد الداعم الأول للقطاع الصحي بالمحافظة.

من جانبه أوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بمأرب عبدالرحمن الصيعري أن هذه الدفعة الأولى من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من المملكة من خلال المركز لدعم القطاع الصحي في اليمن، مبينًا أن المركز قدم كذلك أجهزة طبية لمستشفى الشهيد محمد هائل.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتعزيز قدرات القطاع الصحي اليمني.