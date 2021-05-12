"تجارة المدينة" تضبط محلاً يبيع حلوى منتهية الصلاحية

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مستغلاً الإقبال عليها في موسم عيد الفطر المبارك

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة في المدينة المنورة، محلاً يبيع حلوى منتهية الصلاحية، مستغلاً الإقبال عليها في موسم عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ورود بلاغ عبر تويتر.

وتم ضبط حالة الغش التجاري واستدعاء صاحب المحلّ لوجود شبهة تستر تجاري لإكمال الإجراءات النظامية والعقوبات بحقهم.

وكانت "التجارة" قد شددت على التصدي لممارسات الغش والتقليد وضبط كل من يحاول التلاعب بصحة وسلامة المستهلكين بتخزين أو عرض أو بيع المنتجات والسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم

ودعت عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.