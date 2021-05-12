"السعدون" يهنئ القيادة الشعب السعودي بحلول عيد الفطر

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دعا الله تعالى أن يدفع عن بلادنا والعالم هذه الغمة

هنّأ رئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سعدون بن سعد السعدون خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال "السعدون": يشرفني أصالةً عن نفسي ونيابةً عن أبنائكم منسوبي الجمعيات الأهلية أن أرفع إلى مقامكم الكريم وسمو ولي عهدكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى الشعب السعودي بالصحة والسعادة وعلى وطننا العزيز بالنماء والرخاء والرفعة.

ودعا "السعدون" بهذه المناسبة الكريمة الله تعالى أن يدفع عن بلادنا والعالم هذه الغمة وأن ينعم على وطننا الغالي بالاستقرار والأمن.

كما هنأ نائب رئيس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور ثامر بن ناصر القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسأل الله عز وجل أن يعم على بلادنا بالخير واليمن والبركات، وأن يوفق الجميع لما يحبه الله ويرضاه.