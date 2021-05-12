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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة "الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة
قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الـ8 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله تعالى- تَضَمّن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية؛ مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي العلا والعيص؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ10 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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