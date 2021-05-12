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طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على قطاع غزة

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طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على قطاع غزة طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على قطاع غزة
استهدفت جميع المقرات والمواقع الواقعة داخل مجمع الجوازات

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على قطاع غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سلسلة من الغارات العنيفة على قطاع غزة معظمها على مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن طائرات الاحتلال شنت 40 غارة في آن واحد مستهدفة جميع المقرات والمواقع الواقعة داخل مجمع الجوازات، وفي محيط مجمع أنصار غرب مدينة غزة، مما أدى إلى تدميرها، ووقوع أضرار مادية جسيمة في منازل وممتلكات الفلسطينيين، وبث حالة من الخوف والرعب بين السكان، لا سيما الأطفال والنساء منهم.طيران الاحتلال الإسرائيلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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