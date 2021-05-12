أمير الباحة يتكفل بعلاج الطفل "حافظ" الذي أعلنت عنه جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

★ ★ ★ ★ ★

عمره 7 سنوات ويعاني من شلل دماغي سفلي ويحتاج إلى برنامج علاجي شامل لمدة 3 أشهر

تَكفل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بسداد علاج تأهيل الطفل "حافظ"، من ذوي الإعاقة، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات ويعاني من شلل دماغي سفلي، ويحتاج إلى برنامج علاجي شامل لمدة 3 أشهر بجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة.

وقدمت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، الشكر والتقدير لأمير منطقة الباحة لتكفله بتكاليف تأهيل الطفل "حافظ"، وجعل كل ما قدم في ميزان حسناته.أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز