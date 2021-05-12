بعد بادرة خادم الحرمين وولي العهد.. مغردون يثمنون ووزراء يبادرون بالتسجيل كمتبرعين

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اقتداءً بخطوة القيادة الرشيدة بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء

لم يمضِ إلا وقت قليل على إعلان بادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ حتى سارع وزراء ومغردون بالاقتداء بهما والتسجيل في البرنامج كمتبرعين.

وشجعت اللفتة الأبوية غير المستغربة من القيادة الرشيدة، العديد من الوزراء والمغردين على السير على خطاهم، واستشعارًا لأهمية ذلك العمل؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد، امتثالًا لقول الله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}.

وزراء ومغردون يقتدون

وفور الإعلان عن ذلك بادر وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالتسجيل في البرنامج، كتب عبر حسابه في "تويتر": "اقتداءً بمبادرة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله؛ أعلن التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، دعمًا لمرضى الفشل العضوي النهائي".

كما أعلن أيضًا وزير الاتصالات، عبدالله عامر السواحة، عن التسجيل في البرنامج، حاثًّا غيره من المستطيعين على الاقتداء ببادرة خادم الحرمين وولي العهد، قائلًا: "هذه واحدة من أقصى درجات البذل والعطاء. واقتداءً بمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد (الله يحفظهم ويديم عزهم)؛ أُعلن عن تسجيلي في برنامج التبرع بالأعضاء، وأحث ذوي الاستطاعة التسجيل في البرنامج، والله يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة".

ودعا وزير الموارد البشرية، أحمد سليمان الراجحي الجميع إلى المبادرة إلى التسجيل، معلنًا عن تسجيله في البرنامج؛ حيث كتب على حسابه في "تويتر": "جزى الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- خير الجزاء في هذه الأيام المباركة، على مبادرتهما الإنسانية بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء. وقد سجلت في البرنامج؛ اقتداءً بقيادتنا الحكيمة؛ داعيًا الجميع إلى التسجيل عبر الرابط".

وشكر وزير الصحة، توفيق الربيعة، خادم الحرمين وولي العهد على البادرة الطيبة، معلنًا كذلك الاقتداء بهما والتسجيل، قائلًا: "أتقدم بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على مبادرتهما الإنسانية بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء. وأعلن عن تسجيلي في البرنامج، وأدعو الجميع للتسجيل".

وبادر المغردون بالتسجيل في البرنامج، مثمنين بادرة القيادة الرشيدة، وحرصها على أرواح المرضى، لما فيها من لفتة أبوية حانية تجاه مرضى الفشل العضوي النهائي، كما تعزز واحدة من أهم صور التكافل المعروفة عن المجتمع السعودي.

وثمّن المغرد فارس العسيري خطوة الملك وولي العهد بالتسجيل كمتبرعين، وحرصها على المرضى، معلنًا تسجيله في البرنامج، وكتب: "الله رزقنا بقيادة حكيمة تحرص علينا في كل شيء حتى في إنقاذ أرواح المرضى اللي عندهم مشاكل في وظائف أجسامهم، ودعمها اليوم لمركز التبرع بالأعضاء، وتسجيل الملك سلمان وولي العهد كمتبرعين خلاني أسجل حتى أنا في هذي الخطوة الإنسانية".

فيما رأى المغرد خالد الصانع بادرة القيادة كرسالة إنسانية تمتثل لقول الله تعالى، قائلًا: "قيادتنا تقدم رسالة عظيمة في العمل الإنساني بعد تسجيل الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان كمتبرعين بالأعضاء وهذا امتثال لقول الله تعالى في الآية (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا)، عمل إنساني عظيم وأجره كبير عند الله وبحول الله أنا راح أسجل اسمي".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز