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قبيل العيد.. أطباء يحذّرون من "مخاطر صحية" بسبب الحناء السوداء

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قبيل العيد.. أطباء يحذّرون من "مخاطر صحية" بسبب الحناء السوداء قبيل العيد.. أطباء يحذّرون من "مخاطر صحية" بسبب الحناء السوداء
صبغات مجهولة المصدر قد تؤدي إلى الإصابة بحروق وتهيج في البشرة

قبيل العيد.. أطباء يحذّرون من

حذّر أطباء، من مخاطر صحية قد تصيب مستخدمات الحناء، خصوصًا مع حرص فتيات وسيدات على تزيين أكفهن بنقوش الحناء للتباهي بها مع حلول عيد الفطر المبارك.

وقالت فاطمة الزرعوني، طبيب ممارس عام: "أستغرب من رغبة الفتيات في وضع الحناء السوداء تحديدًا، دون معرفة الأضرار الناتجة من استخدامها"؛ وفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وحذّرت من العاملات المتخصصات اللاتي يزرن النساء في منازلهن، قائلة إن أغلبهن يجهلن المعرفة التامة بخلطات الحناء، أو المواد الكيميائية الضارة الموجودة فيها غير المطابقة للمواصفات؛ إذ يقمن باستخدام صبغات مجهولة المصدر قد تؤدي إلى الإصابة بحروق وتهيج في البشرة.

ونصحت "الزرعوني"، كل شابة وسيدة راغبة في الحناء، بضرورة الاستعانة بالعاملة المتخصصة في صالون مرخص، مع التزام الإجراءات الاحترازية.

من جانبه، قال سالم اليماحي، استشاري طب الأسرة في مستشفى توام بأبو ظبي: مع الأسف الشديد تدخل في تركيبة الحناء السوداء مواد كيماوية قد تكون حارقة للجلد، وتحدث تشوهات والتهابات قد يتطلب علاجها فترة طويلة تمتد لأشهر حتى التخلص من آثارها.مخاطر صحية الحناء السوداء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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