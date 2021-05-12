أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استفاد منها 805 أسر.. "بر القنفذة" تودع أكثر من نصف مليون ريال كسوة للعيد

Print
استفاد منها 805 أسر.. "بر القنفذة" تودع أكثر من نصف مليون ريال كسوة للعيد استفاد منها 805 أسر.. "بر القنفذة" تودع أكثر من نصف مليون ريال كسوة للعيد
تحقيقًا للتكافل الاجتماعي.. رئيس الجمعية: هدفنا إدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم

استفاد منها 805 أسر..

أودعت جمعية البر الخيرية بالقنفذة، مبلغ 623.400 ألف ريال لـ805 أُسَر مستفيدة من أسر الأيتام والأرامل والمطلقات والمرضى والمستفيدين ذوي الإعاقة الذين هم وفق ضوابط لجنة المساعدات بالجمعية، ضمن مشروع "كسوة العيد"، الذي يأتي تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي لمساواة المستفيدين بأقرانهم بالمجتمع لشراء احتياجات ومستلزمات العيد.

وأوضح رئيس الجمعية الشيخ محمد صالح الزبيدي قائلًا لـ"سبق": إن مشروع كسوة العيد، يهدف إلى إدخال البهجة والسرور إلى نفوس الأيتام وأبناء الأسر المستفيدة، ولأجل مشاركتهم الفرحة والابتسامة بجمال العيد لهذه الشريحة الغالية.

وأضاف الزبيدي: تم إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية دون الحاجة لحضورهم لمقر الجمعية؛ للتخفيف عليهم، وللحد من انتشار كوفيد- ١٩.جمعية البر الخيرية القنفذة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا

الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا