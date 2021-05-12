بعد مبادرة الملك وولي العهد.. أمير الشرقية ونائبه يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

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دَعَوَا المواطنين والمقيمين إلى التسجيل لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى

أعلن أمير منطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء.

جاء ذلك، عطفًا على البادرة الإنسانية غير المستغربة التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء.

ودعا أمير الشرقية ونائبه، المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى ولأهميته في تقليص قوائم انتظار المرضى الذين تتوقف عملية تشافيهم على زراعة عضو جديد (قلب، كبد، كلى، رئة) وغيرها.أمير منطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز