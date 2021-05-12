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تعرف على البلد الذي تلقى جميع سكانه "لقاح كورونا"

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تعرف على البلد الذي تلقى جميع سكانه "لقاح كورونا" تعرف على البلد الذي تلقى جميع سكانه "لقاح كورونا"
بجرعات "أسترازينيكا" عبر "كوفاكس" الأممية

تعرف على البلد الذي تلقى جميع سكانه

أعلنت ناورو الجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ، تسجيل رقم قياسي عالمي في التلقيح ضد "كوفيد-19"، بعدما تلقى جميع سكانها البالغين الجرعة الأولى.

يذكر أن هذه الدولة الصغيرة، هي واحدة من البلدان القليلة في العالم التي لم تسجل إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت أن حملة التلقيح الخاصة بها قد فاقت التوقعات، موضحة أنه خلال شهر، تلقى 7392 شخصاً الجرعة الأولى أو ما يعادل قرابة 108 % من السكان البالغين، بما أن العدد يشمل الأجانب.

وقالت في بيان، إن فرقة العمل المعنية بمكافحة كورونا، ترحب بهذا الرقم القياسي العالمي وتشكر جميع السكان على المساهمة في ضمان بقاء ناورو مكاناً خالياً من هذا الفيروس، وفقاً لـ "الفرنسية".

وأكد رئيس فرقة العمل، كيرين كيكي، أن أصغر دولة جزرية في العالم كانت محظوظة بحصولها على جرعات كافية لتحصين جميع سكانها البالغين، مع تأكيد الاستمرار في إخضاع السكان لاختبارات "كوفيد-19".

وأضاف أنه عند وصول أي مسافر، هناك خطر لانتقال إلى ناورو، حيث أظهرت الوقائع الأخيرة في بابوا غينيا الجديدة وفيجي والهند مدى السرعة التي يمكن أن يتطور بها الوضع.

يذكر أن "ناورو" كانت قد تلقت جرعات من لقاح "أسترازينيكا" عبر آلية كوفاكس الأممية، لتأمين توزيع عادل للقاحات للدول الفقيرة.لقاح كورونا ناورو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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