شؤون الحرمين: ١.٦ مليون مشاهدة لمنصات بمواقع التواصل خلال رمضان

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قالت: خطط وبرامج إعلامية نوعية لاقت تفاعلًا واسعًا وتُناسب جميع الرغبات

قالت الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: إنها تميزت خلال الموسم الاستثنائي لشهر رمضان المبارك، بإعداد خطط وبرامج إعلامية نوعية لاقت تفاعلًا واسعًا في العديد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال سلطان بن سعود المسعودي، أن الإدارات الإعلامية (الإعلام والاتصال- الإنتاج الإعلامي- المركز الإعلامي) حرصت قبل بدء الموسم الاستثنائي على استمرار العمل المشترك وإقامة اجتماعات دورية للعصف الذهني والخروج بمواد إعلامية ورسائل توعوية تتناسب مع رغبات وتطلعات المشاهدين والمتابعين ومع عِظَم ومكانة الحرمين الشريفين ورسالتهما السامية، والتأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية والخدمات الصحية في المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام.

وذكر "المسعودي" جانبًا من الأرقام والإحصائيات خلال موسم رمضان المبارك؛ حيث أكد بلوغ إجمالي المتابعين لحسابات الرئاسة أكثر (١٠٠) مليون متابع و(١.٦) مليون مشاهدة مرئية وأكثر من (٤٥٠) ألف رد ومشاركة، كما بلغت مرات الظهور لكل المواد الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي (٢٤) مليون ظهور لأكثر من (١٤٠٠) منشور إعلامي؛ مشيرًا في الوقت ذاته إلى أعمال قسم التحرير والنشر خلال موسم رمضان، والتي بلغت (٢٢٤) خبرًا صحفيًّا و(٩٣) تقريرًا صحفيًّا و(٤٦) تصريحًا تم توثيقها جميعًا في ملف صحفي متكامل يسهل الاطلاع عليها ومعرفة أبرز الجهات والوسائل الإعلامية المتفاعلة مع الأحداث والمناسبات.

وأشار مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال، إلى إشراف الإدارة على إعداد أكثر من (٦٠) حلقة لبرنامج سيرة ومسيرة وبرنامج خدام الحرم، وإعداد برنامج إذاعي (بشريات) يتكون من (٢٠) حلقة، وإنتاج مجموعة من الأفلام القصيرة والتقارير المرئية التي توثق الجهود التي تبذلها كافة وكالات وإدارات الرئاسة العاملة في منظومة الخدمات الميدانية بالمسجد الحرام، وفيلم (مثابةً وأمنًا) الذي يستعرض آلية تعامل الرئاسة مع الجائحة العالمية منذ بدايتها، وما قدمته من خدمات تنظيمية وصحية لتهيئة بيئة صحية آمنة مستوفية لكافة متطلبات مكافحة العدوى؛ حفاظًا على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأضاف: أكدت خطة الإدارة خلال موسم رمضان المبارك، على نشر أخبار وتقارير صحفية وصور ومقاطع فوتوغرافية احترافية عبر البوابة الإلكترونية للرئاسة ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية، حصدت نِسَب مشاهدات عالية، وصدى وتفاعلًا إعلاميًّا محليًّا وعالميًّا يؤكد المستوى العلمي والعملي لمختلف الكوادر الإعلامية القائمة على الإعداد والتوثيق والنشر لكل المواد الإعلامية خلال الشهر الفضيل.

وفي الختام أشار "المسعودي" إلى مدى اهتمام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتطوير الأدوات والكوادر الإعلامية؛ لتتماشى في مخرجاتها مع أهداف رئاسة شؤون الحرمين نحو تسخير كافة وسائل الإعلام وسبل التقنية والاتصال في إبراز رسالة الحرمين الشريفين السامية، وإبراز ما تقدمه القيادة الرشيدة - حفظها الله- لتسهيل منظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين خلال الجائحة.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي