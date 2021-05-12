نائب أمير الرياض يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء

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قال: هي امتداد للمبادرات والأعمال الإنسانية للقيادة الرشيدة

اقتداءً بالمبادرة الإنسانية غير المُستغربة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، أعلن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء.

وقال إن هذه المبادرة الإنسانية هي امتداد للمبادرات والأعمال الإنسانية والخيرية للقيادة الرشيدة.

وحث الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، لما فيه من أجر عظيم وأثر كبير في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف عملية تشافيهم على زراعة عضو جديد.نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز