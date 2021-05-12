"الصحة العالمية" ترصد سلالة كورونا الهندية في 44 بلدًا

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أكبر حالات الإصابة بـ"بي 1.617" كانت في بريطانيا

كشفت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن سلالة فيروس كورونا المنتشرة في الهند، رُصدت في عشرات البلدان في أنحاء العالم.

وقالت المنظمة: إن المتحورة المعروفة باسم "بي 1.617" التي كشفت في أكتوبر بالهند، عثر عليها في بيانات تسلسل جيني جرى تضمينها في قاعدة بيانات "جي آي إس إيد"، من قِبَل "44 بلدًا في المجمل في مناطق منظمة الصحة العالمية الست".

وأضافت: خارج حدود الهند، تم اكتشاف أكبر عدد من حالات الإصابة بهذه السلالة في بريطانيا. وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت، الاثنين، أنها صنفت متحورة الفيروس الهندية بأنها "مثيرة للقلق".

وترصد الهند مئات الآلاف من الإصابات الجديدة وآلاف الوفيات يوميًّا؛ حيث تمر البلاد بأزمة كارثية مع الوباء.منظمة الصحة العالمية