أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لمن أراد ترائي هلال #شوال.. المسند: هكذا سيمكث في أجوائنا

Print
لمن أراد ترائي هلال #شوال.. المسند: هكذا سيمكث في أجوائنا لمن أراد ترائي هلال #شوال.. المسند: هكذا سيمكث في أجوائنا
كان قد تعذّر ثبوت رؤيته أمس ليكون اليوم المكمل لشهر رمضان

لمن أراد ترائي هلال #شوال.. المسند: هكذا سيمكث في أجوائنا

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: لمن أراد ترائي هلال #شوال مساء اليوم؛ فانه سوف يمكث في أجوائنا على النحو التالي:

الجنوب 37 دقيقة

الشرق 39 دقيقة

الغرب 40 دقيقة

الشمال 41 دقيقة

وأشار في رسم توضيحي لهيئة وموضع #الشمس و#الهلال وكوكب #الزهرة قبيل غروب الشمس.

وكان ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام، قد تعذّر؛ ليكون اليوم الأربعاء هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، وأن يوم غد الخميس 1/ 10/ 1442هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 13/ 5/ 2021م؛ هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ.الدكتور عبدالله المسند هلال شوال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن

الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية

الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية