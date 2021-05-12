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بعد إعلان خادم الحرمين وولي العهد عن تسجيلهما .. إقبال كثيف على موقع التبرع بالأعضاء

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بعد إعلان خادم الحرمين وولي العهد عن تسجيلهما .. إقبال كثيف على موقع التبرع بالأعضاء بعد إعلان خادم الحرمين وولي العهد عن تسجيلهما .. إقبال كثيف على موقع التبرع بالأعضاء
يشهد الموقع بعض المشكلات التقنية إثر الضغط الهائل عليه من قِبل المتبرعين

بعد إعلان خادم الحرمين وولي العهد تسجيلهما.. إقبال كثيف على موقع التبرع بالأعضاء

شهد الموقع الإلكتروني للتبرع بالأعضاء في المملكة إقبالاً كثيفًا؛ ما أدى إلى حدوث بعض المشاكل التقنية به؛ الأمر الذي يؤكد مدى ارتباط الشعب السعودي بقادته والإقتداء بهم .
ويأتي هذا الإقبال الكثيف إثر إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء.
وتشكل مبادرة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين في التسجيل ببرنامج التبرع بالأعضاء لفتة أبوية حانية تجاه مرضى الفشل العضوي النهائي، كما تعزز واحدة من أهم صور التكافل المعروفة عن المجتمع السعودي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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