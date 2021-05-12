بالصور .. "الفارس" يتابع جاهزية المصليات بوسط الرياض لاستقبال المصلين يوم العيد

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تفقد جاهزيتها وتطبيق الاحترازات برفقة عدد من المهندسين ومديري المساجد والصيانة

تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة المكلف الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس اليوم مصليات العيد وعدد من الجوامع في مدينة الرياض للوقوف على التجهيزات الفنية لاستقبال المصلين صباح يوم العيد، يرافقه عدد من المهندسين ومديري المساجد والصيانة والمراقبين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس عقب الجولة أن الفرع هيأ هذا العام 3147 جامعًا و971 مسجدًا إضافيًا مساندًا، و682 مصلى لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها اتساقًا مع تعليمات الوزارة للتوسع في أعداد المساجد المساندة للجوامع والمصليات منعًا من التزاحم وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية لحماية المصلين من وباء كورونا.

واطمأن الدكتور الفارس على جاهزية المصليات المكشوفة بوسط مدينة الرياض كمصلى العيد الكبير بشارع الملك فيصل، ومصلى العيد بحي منفوحة القديمة ومصلى العيد بحي الشفاء ومصلى العيد بحي السويدي الواقع على طريق عائشة رضي الله عنها ومصلى العيد بالسويدي الغربي.

وناقش الفارس خلال الجولة مع المختصين آلية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمصليات وفق تعليمات الجهات المختصة والتنسيق مع الجهات التطوعية والأمنية لتنظيم دخول وخروج المصلين وفق الخطة المعتمدة، مثمنًا المتابعة والإشراف المباشر من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لدعم أعمال وبرامج الفرع لتحقيق رسالته في خدمة بيوت الله والعناية بها وحماية مرتاديها.