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قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المعتكفين

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قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المعتكفين قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المعتكفين
أطلقت الرصاص المطاطي والقنابل باتجاه المصلين في باحاته

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المعتكفين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة باحات المسجد الأقصى المبارك، وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت الحارقة باتجاه المصلين في باحاته.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى بتعزيزات شرطية مدججة بالسلاح من بابي السلسلة والمغاربة، كما عززت من وجودها العسكري قرب الأبواب الشرقية والشمالية للمسجد، وتحديدًا باب الأسباط .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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