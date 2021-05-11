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الهيئة أكدت فرض عقوبات رادعة على المخالفين

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالسعودية عن الإجراءات الجديدة التي تُطبق على المسافرين القادمين للمملكة، منها الإقرار بأي مشتريات شخصية أو هدايا تزيد على 3 آلاف ريال، والإقرار بالعملات أو المجوهرات أو المواد الثمينة التي تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أي سلع محظورة أو مقيدة في السعودية، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ، وذلك بشكل إلكتروني عبر تطبيق إقرار المسافرين، أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة؛ وذلك تطبيقًا للضوابط والشروط الخاصة بنظام الجمارك الموحَّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

التزامات المسافرين في المنافذ الجمركية:

- يلتزم المسافر عبر المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية بالإفصاح عن المواد الآتية إذا كانت بحوزته:

المبالغ النقدية أو الأدوات المالية القابلة للتحويل، أو المعادن الثمينة، أو العملات الأخرى، إذا كان مجموع قيمتها يزيد على ستين ألف ريال أو ما يعادلها.

- أي أمتعة أو هدايا بكميات تجارية، أو عينات بكميات تتجاوز الاستخدام الشخصي، وتتجاوز قيمتها 3 آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها.

- أي منتجات من مشتقات التبغ إذا كانت تتجاوز كميتها 200 سيجارة، أو 500 جرام.

- أي مواد مقيدة تتطلب موافقة من جهات الاختصاص (مثال: الأدوية، طائرات الدرون).

علمًا بأن عدم التقيُّد بالإفصاح عن المواد المذكورة أعلاه في حال وجودها وتدوين ذلك في نماذج الإفصاح المتوافرة في المنافذ الجمركية يُعرِّضك للمساءلة القانونية، ويعرِّضك للعقوبات.

كما يمكنك تعبئة نموذج الإفصاح قبل وصولك للمنفذ، وطباعته، أو استلام النموذج في المنفذ الجمركي في المطارات الدولية في صالة المغادرة بمكتب الجمارك قبل الوصول إلى نقاط تفتيش الجهات الأمنية، وستجد موظفًا يُسلِّمك النموذج، وعند القدوم قبل الوصول إلى الجوازات، وكذلك داخل الصالة في منطقة استلام الحقائب، وكذلك في جميع المنافذ البرية والبحرية.

تحذيرات عامة والممنوع على المسافرين

- يُرجى الانتباه لأغراضك الشخصية، وعدم حمل أي أغراض لا تخصك، وفي حال ضبط أي ممنوعات بحوزتك ستكون مسؤولاً عنها بشكل كامل أمام النظام.

- المسكرات والمخدرات بجميع أنواعها.

- المواد الإعلامية غير المرخصة، أو مواد تخزين الوسائط المختلفة التي تحوي مواد مخلة بالآداب.

- الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه.

- الليزر بمختلف أشكاله.

- الألعاب النارية.

- أجهزة التنصت بمختلف أشكالها وأنواعها.

- أجهزة كشف رادار السرعة.

- مسيلات الدموع.

- الساعات والأقلام والنظارات والطائرات التي تحوي كاميرا تصوير سرية.

- دخان المضغ.

- الأعضاء والأدوات والأجهزة الجنسية.

- الحبوب والكريمات والمقويات الجنسية وحبوب الإجهاض والأعشاب والمستحضرات غير المسجلة في هيئة الغذاء والدواء.

- ثمار القورو.

- ثمرة جوز الطيب ومسحوقها.

- العملات المزورة.

- الشيشة الإلكترونية.

وكشفت الهيئة عن فرض غرامة مالية بمقدار (25 %) من قيمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الخاطئ عن العملات أو الأدوات القابلة للتداول إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و(50 %) من قيمتها عند التكرار إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.