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.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها

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بالفيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها .. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها
عبر مقطع حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"

بالفيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن" القبض على مواطنين ومقيمين من الجنسيتين الفلسطينية والمصرية؛ ارتكبوا جريمة سطو على أحد المنازل، وسرقة ثلاث خزائن بداخلها مبلغ مالي قدره عشرون ألف ريال، ومصوغات ذهبية وألماس ومقتنيات ثمينة، تُقدر قيمتها بأكثر من مليون ريال.

وأورد المقطع القبض على مواطن ارتكب ثماني جرائم، تمثلت في كسر زجاج المركبات أثناء توقفها، والاستيلاء على ما تحويه من نقود ومقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل.

وتضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ ارتكبوا اثنتي عشرة جريمة، تمثلت في السطو على المحال التجارية والمستودعات، وسرقة مبالغ مالية من صناديق المحاسبة والخزائن الحديدية.

وتضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على أربعة مواطنين؛ قاموا بإطلاق النار من سلاح ناري، والتباهي بذلك، وتوثيقه ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت كذلك إلى أنه تم القبض على مواطن من أرباب السوابق؛ استخدم صهريج مياه لاقتحام أحد المتاجر، والاستيلاء على بعض ما يحويه من أجهزة هواتف متنقلة.

وأشار الفيديو إلى القبض على مواطنَيْن؛ قاما بانتحال صفة رجال الأمن، وتورطا بسرقة مبالغ مالية من مقيمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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