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مواجهة منتظرة بين الملاكمين فيوري وجوشوا في

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مواجهة منتظرة بين الملاكمين فيوري وجوشوا في السعودية مواجهة منتظرة بين الملاكمين فيوري وجوشوا في
تُقام في أغسطس المقبل

مواجهة منتظرة بين الملاكمين فيوري وجوشوا في السعودية

كشف إيدي هيرن ، الثلاثاء ، أن ستستضيف النزال على اللقب الموحد لوزن الثقيل بين الملاكمين البريطانيين تايسون فيوري وأنطوني جوشوا في أغسطس المقبل.

ويحمل جوشوا (31 عامًا) ألقاب وزن الثقيل الخاصة بالاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية ورابطة الملاكمة العالمية والمنظمة الدولية للملاكمة بينما يحمل فيوري لقب مجلس الملاكمة العالمي لهذا الوزن.

ونقلت سكاي سبورتس التلفزيونية عن هيرن قوله "المباراة ستُقام في السعودية في السابع من أغسطس، أو في 14 أغسطس، الأشخاص نفسهم الذين تعاقدنا معهم في مباراة آندي رويز. المباراة كانت رائعة، كشركاء هم رائعون أيضًا".

واسترد جوشوا ألقابه من المكسيكي رويز في المباراة التي جمعت بينهما في الدرعية على مشارف العاصمة الرياض في ديسمبر 2019.

وتابع هيرن "نشعر بارتياح كبير. وأنطوني مرتاح وهو يعرف هؤلاء الناس. فقد أوفوا بجميع تعهداتهم في المرة السابقة. ونحن جاهزون للمضي قدمًا".

وقال هيرن إنه يفضل إقامة المباراة في 14 أغسطس لأنه سيكون أفضل بالنسبة للكثيرين حول العالم لأن أولمبياد طوكيو الصيفي سيختتم في الثامن من أغسطس وعبر عن أمله في التوصل لاتفاق حول الموعد والمكان خلال الأيام القليلة المقبلة، ووقع فيوري وجوشوا على خوض نزالين لتوحيد اللقب في مارس الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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