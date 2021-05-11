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يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجموعة منظمة ‏التعاون الإسلامي في نيويورك ‏

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يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجموعة منظمة ‏التعاون الإسلامي في نيويورك ‏ يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجموعة منظمة ‏التعاون الإسلامي في نيويورك ‏
بمشاركة سفراء دول المنظمة وجرى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك

يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجموعة منظمة ‏التعاون الإسلامي في نيويورك ‏

شارك مندوب المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى المعلمي، اليوم، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد ‏على مستوى السفراء؛ لإحاطة الدول الأعضاء بشأن عدد من مشروعات القرارات المقدمة في ‏الجمعية العامة للأمم المتحدة.‏

وجرى خلال الاجتماع الذي عُقد بمشاركة سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعتَمَدين ‏لدى الأمم المتحدة، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك. ‏

حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة، رئيسُ اللجنة الرابعة وجدي محرم، ومدير مكتب ‏مندوب المملكة فيصل الحقباني، وعضو الوفد منى الغامدي.‏مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى المعلمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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