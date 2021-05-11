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"بلدية عقلة الصقور" تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

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قال المتحدث الرسمي لبلدية محافظة عقلة الصقور التابعة لأمانة منطقة القصيم، عبدالله الحربي: إن البلدية أنهت الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وكثّفت أعمال الرقابة الصحية وتجهيز المسلخ وذلك من خلال توفير الوسائل الوقائية والاحترازية وزيادة الكادر البشري وتنظيم سوق المواشي.

وأوضح "الحربي" أن "البلدية ضمن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر لهذا العام، عملت على تركيب اللوحات الخاصة بالتهنئة بالعيد وتجميل وتزيين الطرق الرئيسية والميادين العامة بالإنارة الجمالية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، إلى جانب مواصلة الجهود في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة المتعلقة بفيروس كورونا".

بدوره أكد رئيس بلدية عقلة الصقور محمد بن عبدالله الكريديس، أن هذه الحملة وضعت في الحسبان التطورات المتعلقة بفيروس كورونا وتم بموجبها تكثيف أعمال التنظيف وتطهير وتعقيم الأماكن الحيوية والحدائق العامة والقيام بحملات تفتيشية وجولات رقابية على المحال التجارية والأسواق المركزية وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولاتخاذ كافة إجراءات السلامة الصحية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعا "الكريديس" الجميع بالتعاون مع البلدية وخاصة في هذه المرحلة التي تحتاج إلى تكاتف المواطنين والمقيمين مؤكدا أن البلدية تسعى جاهدة مع الجهات الأخرى لتطبيق جميع التعليمات.

أمانة منطقة القصيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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