أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مساجد عفيف توجه خطباء العيد لحث المصلين على تلقي لقاح كورونا

Print
مساجد عفيف توجه خطباء العيد لحث المصلين على تلقي لقاح كورونا مساجد عفيف توجه خطباء العيد لحث المصلين على تلقي لقاح كورونا

مساجد عفيف توجه خطباء العيد لحث المصلين على تلقي لقاح كورونا

وجهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عفيف، خطباء صلاة العيد بالمحافظة، بتضمين خطبة عيد الفطر لهذا العام، حث المصلين وأسرهم، على أخذ لقاح وبيان أنه - بعون الله - الطريق الأكثر تأثيرا لتعود الحياة كما كانت، وليعود الجميع للمساجد بشكل طبيعي متراصين محصّنين.

وتضمن التوجيه التأكيد على الجميع بضرورة التزام المجتمع بالاحترازات الصحية ومنها (عدم المصافحة، والابتعاد عن التجمعات، ولبس الكمامة) وتطبيقها في كل وقت وتحديداً في مناسبات الأعياد حفاظاً على سلامة الجميع.

يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد وجه أصحاب الفضيلة الخطباء بحث الناس في خطبة عيد الفطر المبارك على أخذ لقاح فيروس كورونا والتأكيد على تقليل الزيارات والابتعاد عن التجمعات، والاكتفاء بتبادل التهنئة بوسائل الاتصال، للحماية من انتشار فيروس كورونا، وحث المصلين على التقيد بالتوجيهات الصادرة لسلامتهم.إدارة المساجد والدعوة والإرشاد محافظة عفيف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا

الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا