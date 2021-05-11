خالد بن سلمان: ستبقى المملكة إلى جانب العراق بأخوة من القلب وبشراكة لا تنضب

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قال: بحثت اللقاءاتُ آفاقَ التعاون والتنسيق بين بلدينا وما يجمعهما من روابط الأخوة والعروبة

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: لقد سعدت بما شاهدته ولمسته من حفاوة استقبال خلال زيارة العراق، ذلك البلد العزيز الشامخ بإنسانه والكبير بتاريخه والعظيم بإرثه وعراقته وشعبه الوفي والأصيل، وستبقى المملكة إلى جانب العراق الشقيق بأخوة من القلب وبشراكة لا تنضب.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: خلال زيارتي للعراق الشقيق، تشرفتُ بنقل تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهم الله- لرئيس الجمهورية برهم صالح، وتمنياتهما له والشعب العراقي بالمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار، كما استعرضت معه العلاقات الأخوية وما يبذل في سبيل النهوض بها.

وتابع: كما التقيت خلال هذه الزيارة بأخي دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأخي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزميلي وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري؛ حيث بحثت اللقاءات آفاق التعاون والتنسيق بين بلدينا، وما يجمعهما من روابط الأخوة والعروبة والمصير المشترك.نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان