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.. العضايلة : الشعب الاردني موحد خلف القدس والاقصى والقضية الفلسطينية

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بالفيديو .. العضايلة : الشعب الاردني موحد خلف القدس والاقصى والقضية الفلسطينية .. العضايلة : الشعب الاردني موحد خلف القدس والاقصى والقضية الفلسطينية

جي بي سي نيوز - بتول دانو تيكا - : قال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي المهندس مراد العضايلة إن الشعب الاردني بمختلف أطيافه يرفض رفضا قاطعا ما يجري في القدس وهو موحد في هذه القضية المفصلية .

أضاف  في لقاء مع المدينة نيوز عقب الوقفة التي نفذتها الحركة الاسلامية والحزبية والمجتمعية وسط البلد الجمعة :  إن الشعب الاردني يؤكد للشعب الفلسطيني أننا به ومعه ماضون لتحرير فلسطين ، لأننا أصحاب قضية ولسنا فقط متضامنين .

 وطالب العضايلة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان ، ورفع  شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال بخصوص منازل حي الشيخ جراح ومصادرة الاراضي .

 واختتم العضايلة بقوله : إن الشعب الاردني موحد خلف القدس والاقصى والقضية الفلسطينية .

شاهد مراد العضايلة :


 

 

جي بي سي نيوز

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