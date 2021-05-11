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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بحزب الله

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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بحزب الله الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بحزب الله
يؤدي إدراجهم على لائحة العقوبات إلى عزلهم فعليًّا عن النظام المالي العالمي

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بحزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بحزب الله اللبناني.

وحسب ما جاء في الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية، فإن اللبنانيين السبعة هم: عزت بوسف أكار - إبراهيم علي ضاهر - عباس حسن غريب - مصطفى حبيب حرب - حسن شحادة عثمان - وحيد محمود سبيتي - أحمد محمد يزبك.

ويؤدي إدراج الخزانة الأميركية الأفراد والكيانات على لائحة العقوبات إلى عزلهم فعليًّا عن النظام المالي العالمي، وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأميركي، وتحذير المؤسسات غير الأميركية من التعامل معهم.

وأكدت الإدارة الأميركية الجديدة في أكثر من مناسبة أنها ستواصل فرض العقوبات ومحاسبة "حزب الله" ومن لهم صلة به؛ وفق "سكاي نيوز".

وتصنف عدد من دول العالم حزب الله منظمة إرهابية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وهولندا وجامعة الدول العربية.وزارة الخزانة الأميركية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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