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الأمن البيئي: ضبط 48 مخالفًا بحوزتهم 79 مترًا مكعبًا من الحطب المعروض للبيع

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الأمن البيئي: ضبط 48 مخالفًا بحوزتهم 79 مترًا مكعبًا من الحطب المعروض للبيع الأمن البيئي: ضبط 48 مخالفًا بحوزتهم 79 مترًا مكعبًا من الحطب المعروض للبيع
المالكي: طبّقنا الإجراءات النظامية بحقهم وسلّمنا الكميات المضبوطة للجهات المختصة

الأمن البيئي: ضبط 48 مخالفًا بحوزتهم 79 مترًا مكعبًا من الحطب المعروض للبيع

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع أمانتيْ منطقتي مكة المكرمة والرياض، (48) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم (79) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض بمدينة الرياض ومحافظة جدة لأغراض تجارية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية -ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي- في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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