"أمانة الطائف" تنفذ ١٢ ألف جولة رقابية وتغلق ١٣ مرفقًا مخالفًا للاحترازات

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شملت أنشطة المغاسل وصوالين الحلاقة ومحلات بيع الحلويات والعصائر

عززت أمانة الطائف جهود الرقابة البلدية على أنشطة المغاسل وصوالين الحلاقة ومحلات بيع الحلويات والعصائر، من خلال برامج الجولات الميدانية للفروع البلدية والإدارات الإشرافية.

وتفصيلًا: نفذت الفرق الميدانية أكثر من ١٢ ألف جولة رقابية على المرافق التجارية ذات الارتياد العالي قبيل عيد الفطر المبارك، وشملت الجولات مغاسل الملابس، ومحلات الحلاقة الرجالية، ومحلات بيع الحلويات ومعاملها، والمطاعم ومحلات بيع العصائر؛ وذلك لمتابعة امتثالها بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية.

وأوضحت الأمانة أنها أغلقت العديد من المرافق المخالفة التي تهاونت في الاشتراطات الخاصة؛ ومنها عدم لبس الزي الموحد وتدنّي مستوى النظافة، وعدم إلغاء كراسي الانتظار بصوالين الحلاقة.

وبيّنت الأمانة أن الجولات الرقابية متواصلة خلال أيام العيد على كافة الأنشطة التجارية والغذائية، لضمان سلامة وجودة الخدمات المقدمة للأهالي والزوار، وعزّزت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية الجولات الرقابية ببرنامج يعمل على مدار اليوم بجولات صباحية ومسائية لرصد التجاوزات ومعالجتها فورًا.

وأشارت الأمانة إلى أنها أغلقت ١٣ مرفقًا لم يلتزم أصحابها والعاملون فيها بالاشتراطات الاحترازية والإجراءات الوقائية، كما ضبطت ٥٦ مخالفة متنوعة للاشتراطات الصحية، وأزالت أكثر من ٤٠ بسطة ثابتة ومتنقلة مخالفة.

أمانة الطائف صوالين الحلاقة