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تعذّر رؤية هلال شوال مساء اليوم وترقّب لقرار المحكمة العليا

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تعذّر رؤية هلال شوال مساء اليوم وترقّب لقرار المحكمة العليا تعذّر رؤية هلال شوال مساء اليوم وترقّب لقرار المحكمة العليا
في حال تعذّر رؤيته بجميع المناطق.. الخميس أول أيام العيد

تعذّر رؤية هلال شوال مساء اليوم وترقّب لقرار المحكمة العليا

تعذّرت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء في عدة مناطق.

ووفقًا للمعلومات؛ فقد تَعَذّر على لجان الترائي في عدد مناطق المملكة، رؤية هلال شهر شوال للعام الحالي 1442هـ، مساء اليوم الثلاثاء؛ وبذلك يُنتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات القادمة قرارها الرسمي.. وفي حال تَعذّر الرؤية؛ سيكون يوم غد الأربعاء المتمم للثلاثين من رمضان، وبعد غد الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك غرة شوال للعام الجاري 1442هـ.

وتتحرى المحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم، ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال؛ تمهيدًا لإصدار قرارها الرسمي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك للعام الحالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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