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"العفو الدولية" تتهم إسرائيل باستخدام القوة الوحشية ضد الفلسطينيين

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"العفو الدولية" تتهم إسرائيل باستخدام القوة الوحشية ضد الفلسطينيين "العفو الدولية" تتهم إسرائيل باستخدام القوة الوحشية ضد الفلسطينيين
لفتت إلى أن الاحتلال نفّذ هجمات غير مبررة ضد المتظاهرين في القدس

اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم (الثلاثاء)، الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة التعسفية والوحشية ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين -إلى حد كبير- في الصدامات الدائرة في القدس الشرقية، التي أوقعت مئات الإصابات في صفوف المتظاهرين والعشرات من رجال الشرطة.
وشددت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرًّا لها، على أن تلك الوسائل غير متناسبة وغير قانونية، وفقاً لـ"فرانس 24".
ولفتت إلى أن قوات الاحتلال نفذت هجمات غير مبررة ضد المتظاهرين السلميين.
ويأتي بيان منظمة العفو وسط تصاعد للتوتر في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وضمتها لاحقًا؛ في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.منظمة العفو الدولية الاحتلال الإسرائيلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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