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"بناء" تنفق 5 ملايين خدمات على الأيتام في شهر رمضان

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"بناء" تنفق 5 ملايين خدمات على الأيتام في شهر رمضان "بناء" تنفق 5 ملايين خدمات على الأيتام في شهر رمضان
توزّعت على 21 خدمة وبلغ عدد مستفيديها 2644 مستفيداً ومستفيدةً

أنفقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية أكثر من خمسة ملايين ريال على الخدمات والبرامج التي قدمتها للأيتام وأسرهم طوال شهر رمضان المبارك توزعت على 21 خدمة.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي أن عدد المستفيدين من الخدمات والبرامج بلغ 2644 مستفيداً ومستفيدةً.

وأضاف أن الخدمات والبرامج تضمنت: الكفالات وذبيحة وسلة رمضان والتاكسي وكسوة وهدية عيد الفطر وبرامج القرآن الكريم ومسابقة منابر النور للقرآن الكريم لعدد 70 ابن وابنة ومساعدة ايجار منازل وترميم وشراء وتأثيث منازل، سداد فواتير خدمات، مساعدات زواج، شراء أجهزة كهربائية، برامج اللغة الانجليزية، مساعدات صحية وتعليمية، دعم أسر منتجة، مسارات بناء، مواصلات.

وقال "الخالدي": إن جمعية "بناء" سعت لتأمين كل احتياجات أسر الأيتام خلال شهر رمضان بالإضافة للجوانب الأخرى مثل الكفالات والتأمين الطبي وسداد فواتير الخدمات.

وأكد أن الجمعية حريصة على عدم الاكتفاء بتقديم الدعم المادي فقط، وإنما تسعى إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية والتركيز على البرامج والمشاريع التي يكون أثرها دائم على اليتيم وأسرته عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية مقدما شكره لكل الداعمين للجمعية والذي كان له الدور البارز في تقديم كل الخدمات والبرامج.

وكانت جمعية "بناء" قد أطلقت خلال شهر رمضان المبارك مشروع تاكسي ومشروع تمكين الأمهات؛ لتأمين أكثر من 30 سيارة للأيتام والأرامل وحظيت برعاية أمير المنطقة الشرقية ونائبه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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