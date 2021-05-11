في هذه السورة "الظنّ لا يعني الشك".. هل تعرف ذلك من قبل؟

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آية "فصلت" المعنى المقصود فيها هو اليقين بأنه لا نجاة ولا مهرب

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 48 من سورة فصّلت يقول الرب تبارك وتعالى: {وَضَلَّ عَنۡهُم مَّا كَانُوا۟ یَدۡعُونَ مِن قَبۡلُۖ وَظَنُّوا۟ مَا لَهُم مِّن مَّحِیصࣲ}، يظن بعض الناس أن معنى ظنوا أي شكوا، والصواب أن معنى ظنوا أي تيقنوا.

وذلك حينما يأتي المجرمون يوم القيامة فيزول عنهم ويبطُل ما كانوا يعبدون من دون الله فلا ينفعهم ولا يدفع عنهم العذاب، فيوقنوا حينها انه ليس لهم نجاة ولا مهرب، والله أعلم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.