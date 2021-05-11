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أمير الكويت يستنكر ويدين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد المصلين بالأقصى

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أمير الكويت يستنكر ويدين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد المصلين بالأقصى أمير الكويت يستنكر ويدين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد المصلين بالأقصى
جدد موقف بلاده الحازم تجاه مثل هذه الممارسات غير الإنسانية

أمير الكويت يستنكر ويدين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد المصلين بالأقصى

أعرب أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن بالغ استنكاره وإدانته للتصعيد المأساوي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي للمصلين في المسجد الأقصى.
وجدد سموه وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية موقف بلاده المبدئي والحازم تجاه مثل هذه الممارسات غير الإنسانية، مطالبًا سلطات الاحتلال بالتوقف عنها على الفور واحترام حق الفلسطينيين بممارسة شعائرهم في القدس.
وأكد أمير الكويت وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم جميع الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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