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التعاون الإسلامي: قوات الاحتلال انتهكت حرمة الأقصى واعتداؤهم على المصلين عمل همجي

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التعاون الإسلامي: قوات الاحتلال انتهكت حرمة الأقصى واعتداؤهم على المصلين عمل همجي التعاون الإسلامي: قوات الاحتلال انتهكت حرمة الأقصى واعتداؤهم على المصلين عمل همجي
المنظمة: استفزاز لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم وانتهاك خطير للقانون الدولي والإنساني

التعاون الإسلامي: قوات الاحتلال انتهكت حرمة الأقصى واعتداؤهم على المصلين عمل همجي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الانتهاكات المتواصلة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرمة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات الهمجية التي تجري ضد المصلين في باحاته، وإغلاق بواباته وتقييد حرية الحركة والوصول إليه، وهو ما يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.


ودعت المنظمة أطراف المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، وتحميلها مسؤولية هذا التصعيد، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ووضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة التي من شأنها أن تُعرض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.


وأكدت المنظمة تضامنها ووقوفها مع الشعب الفلسطيني، ودعم جهود إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مخرجات مبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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