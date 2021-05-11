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ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر في جدة.. وصور

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ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر في جدة.. فيديو وصور ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر في جدة.. وصور

وبعدها استقبل ولي العهد السعودي في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وفقا لوكالة الأنباء "واس".

وقد عقدا الطرفان جلسة مباحثات تبادل فيها التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الجلسة من الجانب السعودي، الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، بينما حضر من الجانب القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

وتأتي زيارة أمير قطر للمملكة، اليوم، بعد مرور أسبوعين على تلقيه دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وهذه هي الزيارة الثانية لأمير قطر للسعودية، بعد حضوره قمة العلا مع قادة مجلس التعاون الخليجي الـ41، التي عقدت في المملكة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وشهدت على المصالحة الخليجية التاريخية مع قطر، بعد قطيعة معها استمرت سنوات.

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