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الصفدي : ما يجري في منطقة الشيخ جراح والحرم القدسي الشريف يجب أن يتوقف

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الصفدي : ما يجري في منطقة الشيخ جراح والحرم القدسي الشريف يجب أن يتوقف الصفدي : ما يجري في منطقة الشيخ جراح والحرم القدسي الشريف يجب أن يتوقف

جي بي سي نيوز :- قال وزير الخارجية ايمن الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن في واشنطن ان في هذه المرحلة الحساسة نحاول جميعا خفض التصعيد والقدس مسألة أساسية ومفصلية .

واضاف الصفدي ان ما يجري في منطقة الشيخ جراح والحرم القدسي الشريف يجب أن يتوقف .

واشار ان الأولوية لإيقاف التصعيد والعودة للالتزام بالأطر القانونية والتوقف عن محاولة تغييرها .

وبين ان حل الدولتين هو الخيار الوحيد ونتوقع من إدارة الرئيس بايدن الدفع باتجاه العودة لهذا المسار

ونوه ان استقرار القدس يصب في مصلحة استقرار وأمن المنطقة كلها .

و بدوره قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن ان على جميع الأطراف خفض التصعيد في القدس ولا بد من اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء التوتر .

 

جي بي سي نيوز

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