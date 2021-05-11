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الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن تطبيق إجراءات جديدة لدخول المسافرين كافة من غير المواطنين والفئات المستثناة إلى المملكة، عبر تعميم وجهته اليوم إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة؛ وذلك عقب التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية بشأن إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يُعلَّق القدوم منها.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن التعميم الموجه إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة نص على تطبيق الحجر المؤسسي على المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها على نفقتهم، على أن تكون ضمن سعر التذكرة.

وأضافت هيئة الطيران المدني، أن التعميم اشترط كذلك الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول؛ لتغطية المخاطر التي قد تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت الهيئة، على الناقلات الجوية ضرورة حمل جميع المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة المحصنين وغير المحصنين الشهادات الصحية المعتمدة في المملكة (شهادات فحص فيروس كورونا PCR) لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

ونوهت، بأنه يسمح للمحصنين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة الذين تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى فترة الحجر، شريطة تقديم شهادة تطعيم رسمية قبل وعند وصولهم.

وألزمت الهيئة العامة للطيران المدني، الناقلات الجوية بالتعاقد مع دور ومرافق الإيواء المعتمدة من وزارة السياحة؛ لإقامة المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة الذين تنطبق عليهم شروط الحجر المؤسسي، ولمدة 7 أيام على أن يجري عمل مسحة في اليوم السادس وتكون نتيجتها سلبية.

ولفتت الهيئة، إلى أنه سيبدأ العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ الموافق 20 مايو/ أيار 2021م.

يذكر أن الهيئة تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مطارات المملكة؛ بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات السفر بالمطارات السعودية، كما تتضمن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إلزام الجهات المعنية وشركات النقل الجوي العاملة في مطارات المملكة كافة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقررت السلطات السعودية رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارا من الساعة الواحدة لصباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو/ أيار 2021.

وفي 3 مايو/ أيار، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران العام والطيران الخاص بشأن إجراءات سفر المواطنين إلى الخارج، تماشيا مع إعلان الحكومة السعودية عن السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج الوطن والعودة إليه، وتنفيذاً لتوصيات الجهات المعنية.

وأعلن البنك المركزي السعودي، في 6 مايو/ أيار الجاري، عن تحديث وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين، والتي تشترط ضرورة تغطية مخاطر الإصابة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ضمن وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين لغير السياحة، والزيادة، والعمرة.

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