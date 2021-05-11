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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأردني لبحث العلاقات بين البلدين

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأردني لبحث العلاقات بين البلدين وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأردني لبحث العلاقات بين البلدين
جرى تنسيق المواقف حيال القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأردني لبحث العلاقات بين البلدين

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، في إطار التنسيق والتشاور المستمر.

وجرى خلال الاتصال تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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