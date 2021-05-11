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تفعيل خدمة الباركود لكتاب صفة العمرة والدعاء بالحرمين الشريفين

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مواكبة للتقنية الحديثة وتسهيلاً للمعتمرين للاستفادة من المطبوعات

تفعيل خدمة الباركود لكتاب صفة العمرة والدعاء بالحرمين الشريفين

قامت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي بتفعيل خدمة الباركود؛ مواكبة للتقنية الحديثة وتسهيلاً للمعتمرين؛ للاستفادة من المطبوعات الرقمية بالمسجد الحرام.

وأفاد مدير إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي عبداللطيف آل حسين؛ بأن هذه المبادرة النوعية تأتي تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، ومواكبة لرؤية المملكة 2030 في خدمة المعتمر والزائر.

واختتم بالشكر الوافر للرئيس العام -حفظه الله - في دعم وتفعيل مثل هذه البرامج التقنية التي تحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، في تذليل الخدمات المقدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

تفعيل خدمة الباركود لكتاب صفة العمرة والدعاء بالحرمين الشريفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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