130 غارة إسرائيلية على غزة.. سقوط 24 قتيلاً بينهم 9 أطفال وإصابة 100 آخرين

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بين الضحايا 3 فلسطينيين من أسرة واحدة استهدفت غارة شقتهم في مخيم الشاطئ للاجئين

قتل 24 فلسطينياً على الأقل، من بينهم 9 أطفال، وأصيب أكثر من 100 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف 130 موقعاً في قطاع غزة منذ ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء.

وفي آخر التطورات، قتل 3 فلسطينيين من أسرة واحدة، من بينهم امرأة، في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين جنوبي مدينة غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قصف 130 "هدفاً عسكرياً" في غزة، مما أسفر عن مقتل 15 ناشطاً من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، رداً على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصواريخ التي أطلقت من غزة باتجاه عسقلان في إسرائيل، أسفرت عن إصابة 6 إسرائيليين بجروح مختلفة.

وأعلنت الغرفة المشتركة للأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية، الاثنين، أنها أطلقت أكثر من 100 صاروخ باتجاه إسرائيل رداً على الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والشيخ جراح في القدس المحتلة.

وقال مسؤول في الغرفة، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس، إنه "تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه العدو، من بينها رشقات صاروخية في اتجاه القدس المحتلة، وتل أبيب وعسقلان رداً على العدوان الإسرائيلي في الشيخ جراح والمسجد الأقصى".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في الوقت الحالي أطلق نحو 150 صاروخاً من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية". وبحسب الجيش فإن "نظام القبة الحديدية الدفاعي اعترض العشرات منها".

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية الانتقامية التي استهدفت عدداً من المنازل ومواقع تابعة لحماس، وفق مصادر في الحركة.

ودان الناطق باسم حماس حازم قاسم هذه الهجمات، قائلاً إن "جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأطفال في غزة بدم بارد، جريمة مكتملة الأركان، تكشف حجم الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".

ورداً على إطلاق حماس للصواريخ، أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع "بشكل فوري وحتى إشعار آخر".

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في السلطة الفلسطينية رائد فتوح إن الجانب الإسرائيلي أبلغه بـ"إغلاق معبر كرم أبو سالم ابتداء من الثلاثاء وحتى إشعارٍ آخر وذلك بسبب الأوضاع الأمنية".

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد حذرت إسرائيل من التصعيد، وأمهلتها حتى السادسة من مساء الاثنين "لسحب قواتها والمستوطنين من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح" في القدس الشرقية المحتلة، التي كانت مسرحاً لمواجهات عنيفة خلفت نحو 400 إصابة في القدس لوحدها، بالإضافة إلى 116 إصابة في الضفة الغربية المحتلة.

