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طقس 29 رمضان.. السحب الممطرة تواعد 11 منطقة بينها "الرياض"

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طقس 29 رمضان.. السحب الممطرة تواعد 11 منطقة بينها "الرياض" طقس 29 رمضان.. السحب الممطرة تواعد 11 منطقة بينها "الرياض"
التقرير اليومي للمركز الوطني للأرصاد: رعدية مصحوبة برياح نشطة

طقس 29 رمضان.. السحب الممطرة تواعد 11 منطقة بينها

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سحباً رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران ،جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، حائل ،تبوك ،الحدود الشمالية).


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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