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شاهد جريمة مروعة.. مسلح حوثي يقتل إمام مسجد عمره 90 عامًا أثناء صلاة التراويح

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شاهد جريمة مروعة.. مسلح حوثي يقتل إمام مسجد عمره 90 عامًا أثناء صلاة التراويح شاهد جريمة مروعة.. مسلح حوثي يقتل إمام مسجد عمره 90 عامًا أثناء صلاة التراويح
اقتحم المسجد واعتدى عليه ما أدى إلى دخوله في غيبوبة ثم مفارقته الحياة

شاهد جريمة مروعة.. مسلح حوثي يقتل إمام مسجد عمره 90 عامًا أثناء صلاة التراويح

في جريمة مروعة أقدم مسلح حوثي على قتل إمام مسجد عمره 90 عامًا وهو يؤم المصلين في صلاة التراويح شمال اليمن؛ إذ تمنع ميليشيات الحوثي الإرهابية إقامة هذه الشعيرة الدينية.

وفي التفاصيل بحسب "العربية" وقعت الجريمة بمحافظة المحويت الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد أن اقتحم المسلح الحوثي المسجد خلال الصلاة، واعتدى على إمام المسجد محمد ناصر زايد ما أدى إلى دخوله في غيبوبة ثم مفارقته الحياة على الرغم من نقله إلى صنعاء لتلقي العلاج.

وسبق أن تم الاعتداء على رجل مسن داخل المسجد أثناء دعائه على الحوثيين لتضييقهم على المواطنين داخل المساجد ومنعهم من إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان حيث تجبر الميليشيات أئمة المساجد باستبدال الصلاة بخطاب لزعيم الجماعة.

وكان الأزهر قد دان منع الانقلابيين إقامة صلاة التراويح في مناطق سيطرتهم معتبرًا في بيان أن هذا العمل يخالف مبادئ الأديان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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