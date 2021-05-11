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واشنطن تؤكد سعيها إلى ضمان عدم امتلاك طهران للسلاح النووي

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واشنطن تؤكد سعيها إلى ضمان عدم امتلاك طهران للسلاح النووي واشنطن تؤكد سعيها إلى ضمان عدم امتلاك طهران للسلاح النووي
كما تسعى أيضًا إلى التفاوض بشأن الصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب ‏

واشنطن تؤكد سعيها إلى ضمان عدم امتلاك طهران للسلاح النووي

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده تسعى من خلال ‏المفاوضات إلى التأكد من منع إيران من الحصول على السلاح النووي.‏

وأشار برايس في المؤتمر الصحفي اليومي، إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد تسارع في السنوات ‏الأخيرة، حيث نأت إيران بنفسها عن الاتفاق النووي بتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة، مشددًا ‏على أن بلاده تسعى أيضًا إلى التفاوض بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية، ودعم الإرهاب ‏وقضايا أخرى وذلك لاستعادة الاتفاق النووي بصيغته الصحيحة.‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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