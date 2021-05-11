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بعد التوسّع في مراكز اللقاح.. "" تقترب من 11 مليون جرعة

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بعد التوسّع في مراكز اللقاح.. "السعودية" تقترب من 11 مليون جرعة بعد التوسّع في مراكز اللقاح.. "" تقترب من 11 مليون جرعة
عبر 587 مركزًا تشهد إقبالاً من أفراد المجتمع بعد تجهيزها بمختلف متطلباتها

بعد التوسّع في مراكز اللقاح..

بلغ إجمالي عدد جرعات لقاح المستجد المعطاة في حتى ساعة مثول هذا الخبر للنشر " 10.754.304 " جرعة.

وبهذا العدد يقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة من 11 مليون جرعة، بعد التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف المناطق عبر 587 مركزًا تم دعمها وتجهيزها بمختلف متطلباتها التي تشهد إقبالاً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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