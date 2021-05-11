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عبر 587 مركزًا تشهد إقبالاً من أفراد المجتمع بعد تجهيزها بمختلف متطلباتها

بلغ إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية حتى ساعة مثول هذا الخبر للنشر " 10.754.304 " جرعة.

وبهذا العدد يقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة من 11 مليون جرعة، بعد التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف المناطق عبر 587 مركزًا تم دعمها وتجهيزها بمختلف متطلباتها التي تشهد إقبالاً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.