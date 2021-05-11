خطر "الهدار" يستفحل.. مسلسل الحوادث الدامية يتواصل بوفاة ضابط و3 من عائلة واحدة

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الأهالي جددوا مطالبهم بضرورة معالجة خطورته وتدخل الجهات ذات الاختصاص

لا يزال طريق الهدار بمحافظة الأفلاج يواصل استنزاف دماء الأبرياء بكثرة الحوادث القاتلة التي يشهدها الطريق بشكل مستمر، وكان آخر ضحايا ذلك الطريق وفاة ضابط وثلاثة أشخاص آخرين من عائلة واحدة بسبب حادث مروري وقع بالطريق مساء أمس الاثنين.

وتفصيلاً فقد وقع مساء أمس الاثنين حادث بين مركبتين إحداهما لضابط برتبة "ملازم" كان في طريقه من الحد الجنوبي لقضاء إجازة عيد الفطر مع عائلته بمركز الهدار، وفي الطرف الآخر شاب يتيم مع والدته وخالته الأرملة التي تسبب ذلك الطريق في وفاة زوجها قبل أعوام، وأسفر الحادث عن وفاة جميع الأطراف الضابط والشاب والسيدتين.

يُذكر أن طريق الهدار شهد خلال شهر رمضان حادثتين أخريين تسببتا في وفاة سبعة أشخاص.

وتجددت مع الحادث الأخير المؤلم مطالب الأهالي بضرورة معالجة خطورة ذلك الطريق والتي تهدد حياة عابريه بشكل يومي، مطالبين بضرورة تدخل الجهات ذات الاختصاص لإيقاف نزيف الدماء.