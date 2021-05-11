الملك و أردوغان يبحثان مواصلة التنسيق لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في القدس

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جي بي سي نيوز :- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن تجاهل السلطات الإسرائيلية للدعوات الدولية لوقف الانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك والمقدسيين، تحد وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وخلال اتصال هاتفي تلقاه جلالته اليوم الاثنين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شدد الزعيمان على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الوقوف بوجه الممارسات اللاشرعية والاستفزازات الإسرائيلية الخطيرة في القدس.

وأكد جلالة الملك مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين، لوضع حد للاعتداءات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية، والمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.

وتناول الاتصال الخطوات التي يقوم بها الأردن لحشد موقف عربي وإسلامي ودولي فاعل وضاغط لمواجهة ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات في القدس الشريف، إضافة إلى دعم المملكة لتثبيت صمود المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم.

كما شدد جلالة الملك على مواصلة الأردن بذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.