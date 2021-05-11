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تسجيل 33 وفاة و 1022 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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تسجيل 33 وفاة و 1022 اصابة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 33 وفاة و 1022 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز : سُجِّلت (1022) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (720,998) حالة.

• سُجّلت (33) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9125) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (5.54%)، مقارنة مع (4.96%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (18,455) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,857,925) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1815) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (705,392) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (6481) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (109) حالات، فيما غادرت (135) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (902) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 18%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 26%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 17%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 18%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 35%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 11%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 14%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 12%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 385 في محافظة العاصمة عمّان.
- 161 في محافظة إربد، منها 22 في الرمثا.
- 129 في محافظة الزرقاء.
- 77 في محافظة البلقاء.
- 49 في محافظة المفرق.
- 48 في محافظة الكرك.
- 35 في محافظة الطفيلة.
- 31 في محافظة جرش.
- 31 في محافظة مأدبا.
- 27 في محافظة العقبة.
- 25 في محافظة معان، منها 4 في البترا.
- 24 في محافظة عجلون.

 

جي بي سي نيوز

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