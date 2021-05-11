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انتهت مباراة ديربي القاهرة الشهيرة بين الزمالك والأهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء أمس الاثنين.

كان الزمالك الأخطر طيلة المباراة ولاحت له العديد من الفرص لكنّ مهاجميه فشلوا في ترجمتها خصوصًا لاعبيه يوسف أوباما وأشرف بن شرقي.

استغل مهاجم الأهلي صلاح محسن، الخطأ الفادح لدفاع الزمالك الذين لعبوا على مصيدة التسلل لكن لم يتقنوها فتلقى محسن الكرة وراوغ حارس الزمالك محمد عواد معلنًا عن هدف الأهلي الأول في الدقيقة 73 .

رفض لاعبو الزمالك الاستسلام وبعد 6 دقائق من هدف الأهلي، ينجح موسيقار الفريق الأبيض فرجاني ساسي في تسجيل هدف عالمي في الدقيقة 79 لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين.