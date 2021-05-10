أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نادي تنمية الشباب يطلق مبادرة خيرية للتبرع لتعليم أطفال ذوي متلازمة داون

Print
نادي تنمية الشباب يطلق مبادرة خيرية للتبرع لتعليم أطفال ذوي متلازمة داون نادي تنمية الشباب يطلق مبادرة خيرية للتبرع لتعليم أطفال ذوي متلازمة داون
بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاع الخاص

نادي تنمية الشباب يطلق مبادرة خيرية للتبرع لتعليم أطفال ذوي متلازمة داون

أطلق نادي تنمية الشباب بجامعة الأمير سلطان الأهلية بالتعاون مع جمعية صوت متلازمة داون، وعدد من الجهات المشاركة في القطاع الخاص مبادرة خيرية يكون جزءًا من مبيعاتها يذهب كتبرع لدعم تعليم أطفال ذوي متلازمة داون في جمعية صوت متلازمة داون.

وشارك عددٌ من المغردين تحت وسم #أنا_شاركت تأييدًا للحملة وللمساهمة فيها، وتعد المبادرة ذات أهمية في تحقق هدف من أهداف الجمعية الخيرية ورسالتها الإنسانية وهو المساهمة في دعم الفرد من ذوي متلازمة الداون في كل المجالات وتعزيز الخدمات التعليمية لهم وفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، والتي بذاتها لها أثر مباشر في تعزيز الحس بالانتماء الاجتماعي لدى الفرد، بذلك تتمكن جمعية صوت في تحقيق مستقبل يعيش فيه الأفراد من ذوي متلازمة داون مستقلين منتجين ومقدَّرين في المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا